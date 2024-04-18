Силы ПВО РФ сбили над областями России 5 воздушных шаров и 19 снарядов РСЗО

В ночь на 18 апреля российские войска перехватили около 50 украинских беспилотных летательных аппаратов и снарядов над различными областями. Об этом пишет РИА Новости.

В Белгородской области были уничтожены две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два воздушных шара. Несколько дронов и шаров также были уничтожены в Ростовской и Воронежской областях.

В итоге украинских артобстрелов два человека в Белгородской области и один в Воронежской были ранены. В Ростовской области один человек был легко травмирован обломками дрона.