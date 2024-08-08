ВВС Германии проводит первые совместные учения с Индией

Военно-воздушные силы Германии впервые проводят совместные с Индией учения. В маневрах также принимают участие Великобритания, Испания и Франция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам военных, учения проводятся из-за роста напряженности между Пекином и Нью-Дели. Их целью станет улучшение взаимодействия ВВС, повышение уровня боевой выучки, обмен опытом и демонстрация возможностей. Во время тренировок индийское командование собирается протестировать европейскую технику для возможного ее приобретения.