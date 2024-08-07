В Латвии продают надгробия советских солдат

В Европе начали не только уничтожать и забывать, но и продавать собственную историю. В Латвии на аукцион выставили надгробия с советских братских кладбищ. На них указаны фамилии, инициалы и воинские звания погибших во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные СМИ окрестили эти торги «рынком памяти». Латвийские журналисты выяснили, что плиты были похищены с захоронений неподалеку от Риги. Также в ходе расследования они выяснили, что продавцом является чиновник, некогда занимавший пост управляющего государственной коммунальной компании. После запроса к властям в Комитете братских кладбищ решили оправдаться и ответить, что им не удается уследить за всеми захоронениями. Но, как заявляют очевидцы, плиты были украдены вандалами еще два года назад. И все это время ни полиция, ни власти не предпринимали никаких действий. Из-за поднявшейся шумихи правоохранителям пришлось взять дело в оборот. Однако его исход можно предсказать уже сейчас.