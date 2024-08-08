Власти Польши допустили повышение пенсионного возраста

Новые проблемы в экономике Польши. Власти не исключают повышение пенсионного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению местных чиновников, такой шаг стимулировал бы рост количества трудящихся и закрыл бы некоторые вакансии в условиях стагнации производства. Также озвучены плюсы для пенсионеров: нововведение создаст для них экономический стимул работать дольше.