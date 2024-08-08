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Мировые фондовые рынки восстанавливаются после спада

08 августа 2024 06:23
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Мировые фондовые индексы выросли. Это произошло после того, как банк Японии дал смягчающий сигнал по денежно-кредитной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировые фондовые рынки восстанавливаются после спада-1

Ранее регулятор повысил ставку рефинансирования до самого высокого более чем за 15 лет уровня. Из-за этого биржи просели во всем Тихоокеанском регионе. В результате национальный индекс Nikkei потерял более тысячи пунктов, показав худший результат за три десятилетия. Сейчас центробанк намерен поддерживать политику с текущими показателями. Ситуация остается крайне нестабильной.

# Экономический кризис # Новости Японии

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