Мировые фондовые рынки восстанавливаются после спада

Мировые фондовые индексы выросли. Это произошло после того, как банк Японии дал смягчающий сигнал по денежно-кредитной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее регулятор повысил ставку рефинансирования до самого высокого более чем за 15 лет уровня. Из-за этого биржи просели во всем Тихоокеанском регионе. В результате национальный индекс Nikkei потерял более тысячи пунктов, показав худший результат за три десятилетия. Сейчас центробанк намерен поддерживать политику с текущими показателями. Ситуация остается крайне нестабильной.