ВВП США и Евросоюза показывают рекордное падение

Новости США. Впервые после Второй мировой войны ВВП США во втором квартале рухнул на рекордные 32,9 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мощное падение – следствие в том числе пандемии, карантинных мер и, конечно же, приостановки экономической деятельности в стране. По мнению экспертов, на восстановление показателей может уйти несколько лет.

С подобной ситуацией столкнулся также Евросоюз. Здесь ВВП сократился более чем на 14 % в годовом выражении. Падение всех показателей оказалось самым ощутимым за 25 лет.