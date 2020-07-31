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ВВП США и Евросоюза показывают рекордное падение

31 июля 2020 14:24
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Новости США. Впервые после Второй мировой войны ВВП США во втором квартале рухнул на рекордные 32,9 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Такое мощное падение – следствие в том числе пандемии, карантинных мер и, конечно же, приостановки экономической деятельности в стране. По мнению экспертов, на восстановление показателей может уйти несколько лет.  

С подобной ситуацией столкнулся также Евросоюз. Здесь ВВП сократился более чем на 14 % в годовом выражении. Падение всех показателей оказалось самым ощутимым за 25 лет.  

# Коронавирус # Фотофакт

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