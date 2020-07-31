Многие страны возвращают локдаун из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом

Новости мира. Многие страны мира возвращаются к локдауну. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки власти вынуждены вновь вводить карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Многие страны мира возвращаются к локдауну. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки власти вынуждены вновь вводить карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Ирландии ужесточили ограничения на массовые собрания, сократив допустимое количество с 500 до 100 человек. Жителей вновь обязали носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.
С ростом числа заболевших коронавирусом столкнулись также во Вьетнаме, Китае, Бразилии и некоторых регионах Великобритании.
В японском Токио количество новых случаев заражения превысило 400 человек – это наибольший суточный прирост в городе с начала пандемии. Жителей призывают не выходить из дома без острой необходимости, а также избегать походов в увеселительные заведения и места развлечений, где риск заражения особенно высок.