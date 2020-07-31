Многие страны возвращают локдаун из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом

Новости мира. Многие страны мира возвращаются к локдауну. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки власти вынуждены вновь вводить карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ирландии ужесточили ограничения на массовые собрания, сократив допустимое количество с 500 до 100 человек. Жителей вновь обязали носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

С ростом числа заболевших коронавирусом столкнулись также во Вьетнаме, Китае, Бразилии и некоторых регионах Великобритании.