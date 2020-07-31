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Многие страны возвращают локдаун из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом

31 июля 2020 12:23
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Новости мира. Многие страны мира возвращаются к локдауну. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки власти вынуждены вновь вводить карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Многие страны возвращают локдаун из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом-1

В Ирландии ужесточили ограничения на массовые собрания, сократив допустимое количество с 500 до 100 человек. Жителей вновь обязали носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.  

Многие страны возвращают локдаун из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом-4

С ростом числа заболевших коронавирусом столкнулись также во Вьетнаме, Китае, Бразилии и некоторых регионах Великобритании.  

Многие страны возвращают локдаун из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом-7

В японском Токио количество новых случаев заражения превысило 400 человек – это наибольший суточный прирост в городе с начала пандемии. Жителей призывают не выходить из дома без острой необходимости, а также избегать походов в увеселительные заведения и места развлечений, где риск заражения особенно высок.  

# Коронавирус # Фотофакт

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