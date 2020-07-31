В Доминикане бушует ураган: вырваны с корнем десятки деревьев, здания оказались без крыш

Новости Доминиканы. Мощный тропический шторм обрушился на Доминикану. Сильный ветер сносит все на своем пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повалены рекламные щиты, вырваны с корнем десятки деревьев. Здания оказались без крыш. Во многих регионах наблюдаются перебои в подаче электричества, значительный ущерб нанесен сельхозугодьям. В ликвидации последствий разгула стихии задействованы десятки спасательных бригад.