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В Доминикане бушует ураган: вырваны с корнем десятки деревьев, здания оказались без крыш

31 июля 2020 12:33
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Новости Доминиканы. Мощный тропический шторм обрушился на Доминикану. Сильный ветер сносит все на своем пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Доминикане бушует ураган: вырваны с корнем десятки деревьев, здания оказались без крыш-1

Повалены рекламные щиты, вырваны с корнем десятки деревьев. Здания оказались без крыш. Во многих регионах наблюдаются перебои в подаче электричества, значительный ущерб нанесен сельхозугодьям. В ликвидации последствий разгула стихии задействованы десятки спасательных бригад.  

В Доминикане бушует ураган: вырваны с корнем десятки деревьев, здания оказались без крыш-4

Сейчас шторм движется в сторону американской Флориды. По прогнозам специалистов, он усилится до категории урагана и обрушится на побережье штата уже 1 августа.  

# Ураганы # Фотофакт

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