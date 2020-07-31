Как празднуют Курбан-байрам в условиях пандемии

Мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников в исламе – Курбан-байрам. В этот день верующие совершают полное омовение, собираются в мечетях и произносят молитвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник знаменует окончание традиционного хаджа – паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовской Аравии. В 2020 году из-за пандемии отправиться в Мекку смогли лишь 10 тысяч человек вместо привычных нескольких миллионов. Многие храмы закрыты, поэтому некоторые имамы читают проповеди в онлайн-режиме.