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Как празднуют Курбан-байрам в условиях пандемии

31 июля 2020 12:37
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Мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников в исламе – Курбан-байрам. В этот день верующие совершают полное омовение, собираются в мечетях и произносят молитвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как празднуют Курбан-байрам в условиях пандемии-1

Праздник знаменует окончание традиционного хаджа – паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовской Аравии. В 2020 году из-за пандемии отправиться в Мекку смогли лишь 10 тысяч человек вместо привычных нескольких миллионов. Многие храмы закрыты, поэтому некоторые имамы читают проповеди в онлайн-режиме.  

Как празднуют Курбан-байрам в условиях пандемии-4

Курбан-байрам отмечается три дня. Один из его главных элементов – обряд жертвоприношения.  

# Коронавирус # Фотофакт

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