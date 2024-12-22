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ВВП Молдовы в третьем квартале 2024-го сократился на 2 % по сравнению с 2023-м

22 декабря 2024 13:33
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Молдова подводит итоги еще одного года под руководством Майи Санду. ВВП республики в третьем квартале 2024 года сократился на 2 % по сравнению с 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют официальные данные Национального бюро статистики.

ВВП Молдовы в третьем квартале 2024-го сократился на 2 % по сравнению с 2023-м-2

Если раньше – накануне президентских выборов – власти хотя бы пытались сделать вид, что в экономике страны все хорошо, то сейчас в этом вообще нет необходимости. Как отмечают эксперты, внутренний валовой продукт вернулся к своему привычному состоянию – свободному падению. Усугубляют ситуацию и проблемы в сфере энергетики. Из-за неспособности официального Кишинева оплатить долги за российский газ Молдову может ждать жесточайший энергокризис. Такие прогнозы на 2025 год делают аналитики.

# Новости Молдовы # Международная политика

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