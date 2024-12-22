Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта на территории ДНР и Харьковской области, пишет РИА Новости.
Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта на территории ДНР и Харьковской области, пишет РИА Новости.
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Министерство обороны России сообщает, что Бойцы подразделений группировки войск «Запад» контролируют территорию населенного пункта Лозовая Харьковской области.
В результате успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» под контроль взят населенный пункт Красное в Донецкой Народной Республике, информировали в ведомстве.
ВС Украины потеряны 5 автомобилей, 155-миллиметровые САУ Krab из Польши и американские Paladin, британская 155-миллиметровая гаубица FH-70, 152-миллиметровая САУ «Акация», 22-миллиметровая САУ «Гвоздика», 2 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 3 американских 105-миллиметровых орудия М119.