Прямой эфир

Войска РФ взяли под контроль ещё два населённых пункта в зоне СВО

22 декабря 2024 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта на территории ДНР и Харьковской области, пишет РИА Новости.

Войска РФ взяли под контроль ещё два населённых пункта в зоне СВО-1

Фото: Pinterest

Министерство обороны России сообщает, что Бойцы подразделений группировки войск «Запад» контролируют территорию населенного пункта Лозовая Харьковской области.

В результате успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» под контроль взят населенный пункт Красное в Донецкой Народной Республике, информировали в ведомстве.

ВС Украины потеряны 5 автомобилей, 155-миллиметровые САУ Krab из Польши и американские Paladin, британская 155-миллиметровая гаубица FH-70, 152-миллиметровая САУ «Акация», 22-миллиметровая САУ «Гвоздика», 2 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 3 американских 105-миллиметровых орудия М119.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Запад готовит Польшу к войне с Россией – мнение экспертов
22 декабря 2024 11:16

Запад готовит Польшу к войне с Россией – мнение экспертов

Евростат: Литва вошла в лидеры по падению уровня благосостояния в ЕС
22 декабря 2024 10:42

Евростат: Литва вошла в лидеры по падению уровня благосостояния в ЕС

Трамп может завершить конфликт в Украине с помощью Арктики
22 декабря 2024 10:36

Трамп может завершить конфликт в Украине с помощью Арктики