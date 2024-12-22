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Команда Трампа намерена отстаивать выход США из ВОЗ

22 декабря 2024 12:19
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Высока вероятность того, что Администрацией избранного президента США Дональда Трампа может быть объявлено о выходе Америки из Всемирной организации здравоохранения уже 20 января, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Команда Трампа намерена отстаивать выход США из ВОЗ-1

Фото: Pinterest

В материале указано, что о планах осуществить выход из ВОЗ в день инаугурации члены команды Трампа рассказали экспертам.

Выход Вашингтона из ВОЗ приведет к лишению организации существенной части финансирования, что потенциально поставит под угрозу ее возможность борьбы с медицинскими кризисами, отмечает автор материала.

# Международная политика # Дональд Трамп

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