Команда Трампа намерена отстаивать выход США из ВОЗ

Высока вероятность того, что Администрацией избранного президента США Дональда Трампа может быть объявлено о выходе Америки из Всемирной организации здравоохранения уже 20 января, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

В материале указано, что о планах осуществить выход из ВОЗ в день инаугурации члены команды Трампа рассказали экспертам.

Выход Вашингтона из ВОЗ приведет к лишению организации существенной части финансирования, что потенциально поставит под угрозу ее возможность борьбы с медицинскими кризисами, отмечает автор материала.