Команда Трампа намерена отстаивать выход США из ВОЗ

Высока вероятность того, что Администрацией избранного президента США Дональда Трампа может быть объявлено о выходе Америки из Всемирной организации здравоохранения уже 20 января, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.
Высока вероятность того, что Администрацией избранного президента США Дональда Трампа может быть объявлено о выходе Америки из Всемирной организации здравоохранения уже 20 января, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.
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В материале указано, что о планах осуществить выход из ВОЗ в день инаугурации члены команды Трампа рассказали экспертам.
Выход Вашингтона из ВОЗ приведет к лишению организации существенной части финансирования, что потенциально поставит под угрозу ее возможность борьбы с медицинскими кризисами, отмечает автор материала.