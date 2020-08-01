В Португалии потерпел крушение пассажирский поезд, десятки людей ранены

Новости Португалии. В результате крушения поезда погибли два человека, еще 50 пассажиров пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Железнодорожный состав выехал из Лиссабона и следовал в город Порту, находящийся на севере страны. Всего в вагонах находились 282 пассажира.