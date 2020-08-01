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В Португалии потерпел крушение пассажирский поезд, десятки людей ранены

01 августа 2020 12:20
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Новости Португалии. В результате крушения поезда погибли два человека, еще 50 пассажиров пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии потерпел крушение пассажирский поезд, десятки людей ранены-1

Железнодорожный состав выехал из Лиссабона и следовал в город Порту, находящийся на севере страны. Всего в вагонах находились 282 пассажира.

В Португалии потерпел крушение пассажирский поезд, десятки людей ранены-4

По неизвестной причине поезд сошел с рельсов. Сейчас расследуются все обстоятельства произошедшего.

# Авария # Фотофакт

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