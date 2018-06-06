Вулкан в Гватемале снова активен. Известно уже о 75 погибших

Новости Беларуси. Фуэго вновь активен. Власти Гватемалы объявили экстренную эвакуацию из района вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Фуэго вновь активен. Власти Гватемалы объявили экстренную эвакуацию из района вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Покинуть территорию должны местные жители, а также спасатели и журналисты. Поисковые работы в зоне природной катастрофы приостановлены.
Тем временем почти 200 человек числятся пропавшими без вести. Растет количество жертв: в списках погибших уже 75 человек.