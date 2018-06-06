Вулкан в Гватемале снова активен. Известно уже о 75 погибших

Новости Беларуси. Фуэго вновь активен. Власти Гватемалы объявили экстренную эвакуацию из района вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покинуть территорию должны местные жители, а также спасатели и журналисты. Поисковые работы в зоне природной катастрофы приостановлены.