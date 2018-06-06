Прямой эфир

Вулкан в Гватемале снова активен. Известно уже о 75 погибших

06 июня 2018 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фуэго вновь активен. Власти Гватемалы объявили экстренную эвакуацию из района вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вулкан в Гватемале снова активен. Известно уже о 75 погибших-1

Покинуть территорию должны местные жители, а также спасатели и журналисты. Поисковые работы в зоне природной катастрофы приостановлены.

Вулкан в Гватемале снова активен. Известно уже о 75 погибших-4

Тем временем почти 200 человек числятся пропавшими без вести. Растет количество жертв: в списках погибших уже 75 человек.

# Извержение вулкана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Предсмертная записка была адресована дочери. Дизайнер Кейт Спейд найдена мёртвой в своей квартире
06 июня 2018 08:02

Предсмертная записка была адресована дочери. Дизайнер Кейт Спейд найдена мёртвой в своей квартире

Радиационный фон в Беларуси из-за пожара вблизи ЧАЭС не изменился. Одна из версий возгорания – поджог
06 июня 2018 07:38

Радиационный фон в Беларуси из-за пожара вблизи ЧАЭС не изменился. Одна из версий возгорания – поджог

Извержение вулкана в Гватемале: что известно на данный момент
05 июня 2018 19:01

Извержение вулкана в Гватемале: что известно на данный момент