Извержение вулкана в Гватемале: что известно на данный момент

Новости Беларуси. Активная фаза извержения вулкана Фуэго завершена. Взрывы у кратера все еще слышны, однако они уже не представляют угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь она исходит от грязевых потоков, которые образуются на склонах огнедышащей горы. В деревнях и поселках продолжаются поисково-спасательные работы. Сообщения о пропавших без вести поступают каждую минуту. Специалисты разбирают руины зданий в надежде найти уцелевших.