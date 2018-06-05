Прямой эфир

Извержение вулкана в Гватемале: что известно на данный момент

05 июня 2018 19:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Активная фаза извержения вулкана Фуэго завершена. Взрывы у кратера все еще слышны, однако они уже не представляют угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Извержение вулкана в Гватемале: что известно на данный момент-1

Теперь она исходит от грязевых потоков, которые образуются на склонах огнедышащей горы. В деревнях и поселках продолжаются поисково-спасательные работы. Сообщения о пропавших без вести поступают каждую минуту. Специалисты разбирают руины зданий в надежде найти уцелевших.

Извержение вулкана в Гватемале: что известно на данный момент-4

К этому моменту известно о 69 погибших, среди них много детей. Однако это – не окончательная цифра. В стране объявлен траур. Помощь в ликвидации последствий извержения вулкана предложила ООН.

Извержение вулкана в Гватемале: что известно на данный момент-7

Траур в Гватемале: число жертв извержения вулкана продолжает расти

# Извержение вулкана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Премьер-министр Нидерландов пролил кофе в парламенте и помыл за собой полы
05 июня 2018 15:37

Премьер-министр Нидерландов пролил кофе в парламенте и помыл за собой полы

Коктейли «Трамп» и «Ким»: как готовятся в Сингапуре к американо-корейскому саммиту
05 июня 2018 12:05

Коктейли «Трамп» и «Ким»: как готовятся в Сингапуре к американо-корейскому саммиту

Число погибших при извержении вулкана растёт. Президент Беларуси выразил соболезнование Президенту Гватемалы
05 июня 2018 11:53

Число погибших при извержении вулкана растёт. Президент Беларуси выразил соболезнование Президенту Гватемалы