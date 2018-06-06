Прямой эфир

Предсмертная записка была адресована дочери. Дизайнер Кейт Спейд найдена мёртвой в своей квартире

06 июня 2018 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Известный дизайнер Кейт Спейд была найдена мертвой.

По информации Daily Mail, тело дизайнера было обнаружено в ее квартире в Нью-Йорке.

Как сообщает местная полиция, обстоятельства смерти указывают на то, что это было самоубийство. В квартире была обнаружена предсмертная записка, которая была адресована 13-летней дочери умершей.

«Содержание этой записки, а также состояние квартиры и показания свидетеля указывают на то, что это самоубийство», – информирует полиция.

Причины произошедшего неизвестны.

Семья Спейд заявила, что «они опустошены этой трагедией». Также родственники попросили, чтобы СМИ с пониманием отнеслись к их личной жизни в это трудное для всей семьи время.

Дизайнеру было 55 лет. Она является одним из основателей бренда Kate Spade New York, который специализируется на сумках, одежде и аксессуарах.

Несколько лет назад Голливуд был шокирован смертью подруги рок-музыканта Мика Джаггера.

Модель и дизайнер Лорен Скотт покончила с собой – здесь подробнее

# Самоубийство # Кейт Спейд # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Радиационный фон в Беларуси из-за пожара вблизи ЧАЭС не изменился. Одна из версий возгорания – поджог
06 июня 2018 07:38

Радиационный фон в Беларуси из-за пожара вблизи ЧАЭС не изменился. Одна из версий возгорания – поджог

Извержение вулкана в Гватемале: что известно на данный момент
05 июня 2018 19:01

Извержение вулкана в Гватемале: что известно на данный момент

Премьер-министр Нидерландов пролил кофе в парламенте и помыл за собой полы
05 июня 2018 15:37

Премьер-министр Нидерландов пролил кофе в парламенте и помыл за собой полы