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Радиационный фон в Беларуси из-за пожара вблизи ЧАЭС не изменился. Одна из версий возгорания – поджог

06 июня 2018 07:38
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Новости Беларуси. Контроль радиационной обстановки из-за пожара вблизи Чернобыльской атомной электростанции усилен в приграничных районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент по информации Белгидромета ситуация стабильна. Превышения уровней мощности дозы гамма-излучения не зафиксировано. Экологический мониторинг продолжается. Сотрудники центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами.

Напоминаем: пожар в Чернобыльской зоне, а точнее в Рыжем лесу (одном из самых зараженных мест зоны) начался 5 июня. К этому времени площадь пожара удалось сократить с 10 до 5 гектаров. На этой территории наблюдаются отдельные очаги горения и задымления. К ликвидации привлечены 35 единиц техники и полторы сотни человек. Работает авиация.

В качестве одной из версий пожара рассматривается поджог. На месте обнаружены факелы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

# Пожар # Фотофакт

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