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Вулкан Этна выбросил огромный столб пепла. Над Сицилией частично закрыто воздушное пространство

20 июля 2019 12:36
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Новости Италии. Над итальянской Сицилией частично закрыто воздушное пространство. Причина – возобновившаяся активность самого высокого действующего вулкана в Европе Этны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вулкан Этна выбросил огромный столб пепла. Над Сицилией частично закрыто воздушное пространство-1

Ночью огнедышащая гора выбросила огромный столб пепла, который создал опасность для авиации. Сейчас концентрация пепла в воздухе снизилась, и воздушные гавани начали принимать самолеты, однако не более шести в час.

Вулкан Этна выбросил огромный столб пепла. Над Сицилией частично закрыто воздушное пространство-4

Когда воздушное пространство будет открыто – неизвестно. Ситуация затронула несколько сотен пассажиров.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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