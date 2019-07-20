Вулкан Этна выбросил огромный столб пепла. Над Сицилией частично закрыто воздушное пространство

Новости Италии. Над итальянской Сицилией частично закрыто воздушное пространство. Причина – возобновившаяся активность самого высокого действующего вулкана в Европе Этны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью огнедышащая гора выбросила огромный столб пепла, который создал опасность для авиации. Сейчас концентрация пепла в воздухе снизилась, и воздушные гавани начали принимать самолеты, однако не более шести в час.