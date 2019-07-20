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Фанаты устроили беспорядки у Триумфальной арки: полиция применила слезоточивый газ

20 июля 2019 12:34
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Новости Франции. Парижской полиции вновь пришлось применить слезоточивый газ против футбольных фанатов, устроивших беспорядки у Триумфальной арки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фанаты устроили беспорядки у Триумфальной арки: полиция применила слезоточивый газ-1

19 июля сборная Алжира одержала победу в Кубке африканских наций, что вызвало бурную радость болельщиков. После этого на площади у Елисейских полей стали собираться тысячи человек.

Фанаты устроили беспорядки у Триумфальной арки: полиция применила слезоточивый газ-4

Они парализовали движение на дорогах, поджигали петарды и файеры. Прибывших к месту происшествия правоохранителей забросали камнями и бутылками, вынудив их пойти на крайние меры.

Фанаты устроили беспорядки у Триумфальной арки: полиция применила слезоточивый газ-7

Фанаты устроили беспорядки у Триумфальной арки: полиция применила слезоточивый газ-9

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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