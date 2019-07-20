Фанаты устроили беспорядки у Триумфальной арки: полиция применила слезоточивый газ

Новости Франции. Парижской полиции вновь пришлось применить слезоточивый газ против футбольных фанатов, устроивших беспорядки у Триумфальной арки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 июля сборная Алжира одержала победу в Кубке африканских наций, что вызвало бурную радость болельщиков. После этого на площади у Елисейских полей стали собираться тысячи человек.