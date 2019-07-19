Компания Boeing потеряла 5 млрд долларов из-за запрета 737 MAX

Новости США. Почти 5 миллиардов долларов потеряла компания Boeing после запрета полетов и задержек заказов лайнеров серии 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это примерно в два раза больше, чем изначально предполагали аналитики.

Себестоимость производства самолетов возросла более чем на 1,5 миллиарда долларов. Собирать их стали дольше, и в результате увеличились затраты.

Напомним, авиаперевозчики перестали доверять лайнерам Boeing 737 МАX после двух катастроф. 10 марта самолёт этой модели упал в Эфиопии, унеся жизни 157 человек, а 29 октября 2018 года Boeing рухнул в Индонезии. Погибли 189 человек.