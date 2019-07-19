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Компания Boeing потеряла 5 млрд долларов из-за запрета 737 MAX

19 июля 2019 11:39
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Новости США. Почти 5 миллиардов долларов потеряла компания Boeing после запрета полетов и задержек заказов лайнеров серии 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это примерно в два раза больше, чем изначально предполагали аналитики.

Компания Boeing потеряла 5 млрд долларов из-за запрета 737 MAX-1

Себестоимость производства самолетов возросла более чем на 1,5 миллиарда долларов. Собирать их стали дольше, и в результате увеличились затраты.

Компания Boeing потеряла 5 млрд долларов из-за запрета 737 MAX-4

Напомним, авиаперевозчики перестали доверять лайнерам Boeing 737 МАX после двух катастроф. 10 марта самолёт этой модели упал в Эфиопии, унеся жизни 157 человек, а 29 октября 2018 года Boeing рухнул в Индонезии. Погибли 189 человек.

Компания Boeing потеряла 5 млрд долларов из-за запрета 737 MAX-7

После этого ряд стран, в том числе Россия, США и государства ЕС, приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

# Самолет # Фотофакт

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