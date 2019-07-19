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На 83-м году жизни скончался «купаловец» Августин Милованов

19 июля 2019 10:58
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Новости Беларуси. 19 июля не стало народного артиста Беларуси Августа Милованова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Одному из ведущих актёров Купаловского было 82 года.

На 83-м году жизни скончался «купаловец» Августин Милованов-1

Уже известно, что прощание с ним пройдёт на главной сцене родного ему театра. Здесь он служил с 1962-го, много снимался в кино. Августин Милованов также занимался режиссурой и преподавал.

На 83-м году жизни скончался «купаловец» Августин Милованов-4

# Некролог # Фотофакт

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