На 83-м году жизни скончался «купаловец» Августин Милованов

Новости Беларуси. 19 июля не стало народного артиста Беларуси Августа Милованова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Одному из ведущих актёров Купаловского было 82 года.

Уже известно, что прощание с ним пройдёт на главной сцене родного ему театра. Здесь он служил с 1962-го, много снимался в кино. Августин Милованов также занимался режиссурой и преподавал.