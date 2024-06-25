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Вучич: Сербия не будет ни перед кем оправдываться за поставки оружия

25 июня 2024 11:10
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Глава Сербии Александр Вучич заявил, что страна производит и отправляет на экспорт товары военного назначения в соответствии с существующими контрактами и не намерена оправдываться за это. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Сербия не занимается экспортом оружия, а имеет соглашения только с Азербайджаном, Кипром и ОАЭ.

Вучич также сказал, что обсуждение этого вопроса в СМИ нацелено на ухудшение отношений между Сербией и Россией. Он с уважением отозвался о пресс-секретаре президента России Дмитрии Пескове, по словам которого, он «умным человеком» и которого сложно обмануть играми разных спецслужб.

Ранее Песков сообщил, что Москва собирается прояснить ситуацию с информацией о том, что часть сербских боеприпасов, проданных на Запад, попала в Украину.

# Международная политика # Александр Вучич

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