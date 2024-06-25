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Asia Times: визит Путина в КНДР нанесет ущерб Западу

25 июня 2024 10:26
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Поездка президента России Владимира Путина в Северную Корею может ударить по Западу, сообщает Asia Times. Об этом пишет РИА Новости.

Путин стремится вынудить Запад признать территориальные вопросы РФ в Украине и ее нейтралитет. Издание акцентирует внимание на том, что поражение в украинском конфликте сильно заденет Соединенные Штаты, возможно, даже больше, чем войны в Афганистане и Ираке.

По итогам состоявшихся переговоров между РФ и КНДР Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем сотрудничестве в области стратегического партнерства.

 
Оба руководителя подчеркнули самостоятельность своей внешней политики и отказ от политики шантажа и диктата. По мнению Кима, договор содействует миролюбию, обороне и формированию многополярного мира.

 

Ким Чен Ын сказал, что договор направлен на продвижение сотрудничества в области экономики, политики и военного дела. Путин также добавил, что российская сторона рассматривает возможности развития военного сотрудничества с Пхеньяном.

# Международная политика

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