Таксисты устроили масштабную забастовку в Париже – они недовольны зарплатой и состоянием отрасли

Жизнь французской столицы на время остановилась. Местные таксисты устроили забастовку. Они перекрыли центральные улицы и требуют улучшений условий труда в преддверии Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жизнь французской столицы на время остановилась. Местные таксисты устроили забастовку. Они перекрыли центральные улицы и требуют улучшений условий труда в преддверии Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местом встречи протестующих стала площадь у мэрии. Оттуда марш стартовал по велодорожкам. Дальше по плану демонстрантов была блокировка улицы Риволи – ключевой для трафика в центре столицы. Здесь же – взрывы петард и дымовые шашки. Таксисты недовольны не только оплатой труда, но и в целом состоянием отрасли.
Парковочных мест все меньше. Улицы все чаще переходят в разряд пешеходных. А недавно удивил и новый титул Парижа. Город стал чемпионом по протяженности автомобильных пробок среди всех стран планеты. Это звание французская столица получила впервые в своей истории.
Элизабет Бутсили, водитель такси (Франция):
Ситуация очень изменилась в худшую сторону. Мне говорили, что я смогу хорошо зарабатывать. Но вот я работаю в такси – это как наказание. Со всех сторон давление, условия работы ухудшаются повсеместно. Мы на грани.
Сегодня такси в Париже – далеко не самый комфортный вид транспорта. Официально в городе работает около 30 тысяч машин. Примерно столько же водителей работают через приложения. К Олимпийским играм число таких услуг растет, ведь поток туристов – хороший способ подзаработать. Таксисты говорят, что в таком случае город окончательно встанет в одну большую пробку, если власти не придумают, как решить проблему.