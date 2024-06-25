Таксисты устроили масштабную забастовку в Париже – они недовольны зарплатой и состоянием отрасли

Жизнь французской столицы на время остановилась. Местные таксисты устроили забастовку. Они перекрыли центральные улицы и требуют улучшений условий труда в преддверии Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местом встречи протестующих стала площадь у мэрии. Оттуда марш стартовал по велодорожкам. Дальше по плану демонстрантов была блокировка улицы Риволи – ключевой для трафика в центре столицы. Здесь же – взрывы петард и дымовые шашки. Таксисты недовольны не только оплатой труда, но и в целом состоянием отрасли.

Парковочных мест все меньше. Улицы все чаще переходят в разряд пешеходных. А недавно удивил и новый титул Парижа. Город стал чемпионом по протяженности автомобильных пробок среди всех стран планеты. Это звание французская столица получила впервые в своей истории.