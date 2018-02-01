Вторую за неделю бомбу нашли в метро Гонконга

Новости Китая. В Гонконге обнаружена бомба времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасная находка была найдена рабочими на стройке новой ветки метро. Данный участок оцеплен. Также из радиуса возможного поражения – жилых домов и офисов – эвакуировано более 3 тысяч человек. На месте работают группа саперов, пожарные, сотрудники полиции, дежурят медики. Все прилегающие к стройке дороги, а также пешеходные мосты и переходы закрыты. Временно изменены около 30 автобусных маршрутов.

Бомба находится в крайне опасном состоянии, механизм взрывателя сильно поврежден. К тому же, из-за его положения роботу будет довольно сложно к нему подобраться.

Как стало известно, бомбу уже обезвредили.