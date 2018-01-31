В Ростовской области в ДТП попал рейсовый автобус: погибли 4 человека

Новости России. В Ростовской области в ДТП попал рейсовый автобус. Погибли четыре пассажира, еще 15 госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода внесла коррективы и в авиасообщение. В московских аэропортах отменены или задержаны уже более 30 рейсов. На данный момент сообщение между Минском и Москвой работает в штатном режиме.