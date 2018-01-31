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В Москве водитель не справился с управлением автобуса и наехал на бордюр

31 января 2018 19:29
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Новости России. Сильнейшие с начала зимы снегопады обрушились на столицу России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве водитель не справился с управлением автобуса и наехал на бордюр-1

На улицах выросли 40-сантиметровые сугробы. Коммунальщики не справляются с уборкой.

Из-за плохой видимости менее чем за сутки в столичном регионе произошло около 700 аварий. Так, в Москве водитель не справился с управлением автобуса и транспортное средство наехало на разделительный бордюр.

# Авария в России

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