В Москве водитель не справился с управлением автобуса и наехал на бордюр

Новости России. Сильнейшие с начала зимы снегопады обрушились на столицу России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицах выросли 40-сантиметровые сугробы. Коммунальщики не справляются с уборкой.

Из-за плохой видимости менее чем за сутки в столичном регионе произошло около 700 аварий. Так, в Москве водитель не справился с управлением автобуса и транспортное средство наехало на разделительный бордюр.