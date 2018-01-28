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Осколки разбросало бы на километры вокруг: в Гонконге обезвредили гигантскую бомбу времен Второй мировой

28 января 2018 14:39
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Новости Китая. Саперы в Гонконге наконец-то обезвредили американскую бомбу времен Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осколки разбросало бы на километры вокруг: в Гонконге обезвредили гигантскую бомбу времен Второй мировой-1

На это им понадобилось более суток.

Неразорвавшийся гигантский снаряд весом почти в полтонны обнаружили на стройплощадке новой ветки метро.

Осколки разбросало бы на километры вокруг: в Гонконге обезвредили гигантскую бомбу времен Второй мировой-4

В целях безопасности 27 января из близлежащих домов эвакуировали более 1000 человек. Саперы работали крайне осторожно, чтобы не спровоцировать взрыв. В случае детонации осколки разбросало бы на километры вокруг.

# Вторая мировая война # Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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