Осколки разбросало бы на километры вокруг: в Гонконге обезвредили гигантскую бомбу времен Второй мировой

Новости Китая. Саперы в Гонконге наконец-то обезвредили американскую бомбу времен Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На это им понадобилось более суток.

В целях безопасности 27 января из близлежащих домов эвакуировали более 1000 человек. Саперы работали крайне осторожно, чтобы не спровоцировать взрыв. В случае детонации осколки разбросало бы на километры вокруг.