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Второй случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксирован в Чехии

02 октября 2018 07:22
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Новости Чехии. Смертельно опасный вирус выявлен у больного, госпитализированного в одну из клиник на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксирован в Чехии -1

Он не выезжал за пределы республики и, как установили медики, был инфицирован дома. Это уже второй подтвержденный случай заражения вирусом на территории Чехии. В сентябре от этой болезни там умерла 72-летняя пенсионерка, которая также была инфицирована в домашних условиях. Эксперты предупреждают о возможности распространения лихорадки, против которой не существует прививок и эффективных лекарств.

Второй случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксирован в Чехии -4

Ее появление связывают с глобальным потеплением, которое привело к изменению климата в республике. Стоящая месяцами жара и отсутствие осадков поспособствовали распространению комаров – носителей вируса.

Второй случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксирован в Чехии -7

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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