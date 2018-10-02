Второй случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксирован в Чехии

Он не выезжал за пределы республики и, как установили медики, был инфицирован дома. Это уже второй подтвержденный случай заражения вирусом на территории Чехии. В сентябре от этой болезни там умерла 72-летняя пенсионерка, которая также была инфицирована в домашних условиях. Эксперты предупреждают о возможности распространения лихорадки, против которой не существует прививок и эффективных лекарств.