Второй случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксирован в Чехии

Новости Чехии. Смертельно опасный вирус выявлен у больного, госпитализированного в одну из клиник на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. Смертельно опасный вирус выявлен у больного, госпитализированного в одну из клиник на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он не выезжал за пределы республики и, как установили медики, был инфицирован дома. Это уже второй подтвержденный случай заражения вирусом на территории Чехии. В сентябре от этой болезни там умерла 72-летняя пенсионерка, которая также была инфицирована в домашних условиях. Эксперты предупреждают о возможности распространения лихорадки, против которой не существует прививок и эффективных лекарств.
Ее появление связывают с глобальным потеплением, которое привело к изменению климата в республике. Стоящая месяцами жара и отсутствие осадков поспособствовали распространению комаров – носителей вируса.