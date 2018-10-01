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Умер французский Фрэнк Синатра: мир прощается с Шарлем Азнавуром

01 октября 2018 20:45
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Новости Франции. Невосполнимая утрата в мире музыки: ушел из жизни Шарль Азнавур. Французскому шансонье было 94 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умер французский Фрэнк Синатра: мир прощается с Шарлем Азнавуром-1

Он родился в Париже в армянской семье. Артист не прекращал выступать до последних дней своей жизни. За свою карьеру музыкант записал около 1500 песен и выпустил более 100 альбомов. Шарля Азнавура называли французским Фрэнком Синатрой. В конце 90-х по итогам опроса журнала Time и телеканала SNN он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

# Некролог # Шарль Азнавур # Фотофакт

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