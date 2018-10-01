Умер французский Фрэнк Синатра: мир прощается с Шарлем Азнавуром

Новости Франции. Невосполнимая утрата в мире музыки: ушел из жизни Шарль Азнавур. Французскому шансонье было 94 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он родился в Париже в армянской семье. Артист не прекращал выступать до последних дней своей жизни. За свою карьеру музыкант записал около 1500 песен и выпустил более 100 альбомов. Шарля Азнавура называли французским Фрэнком Синатрой. В конце 90-х по итогам опроса журнала Time и телеканала SNN он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.