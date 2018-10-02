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В Венесуэле криптовалюта стала применяться как средство для международных расчетов

02 октября 2018 07:02
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Новости Венесуэлы. Это один из шагов, который, как рассчитывает руководство страны, поможет добиться восстановления и роста национальной экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле криптовалюта стала применяться как средство для международных расчетов-1

Предпродажа «Петро» – так называется криптовалюта Боливарианской Республики – началась еще 20 февраля. Стоимость одной единицы приравнена к стоимости барреля добываемой в стране нефти. Таким образом, Венесуэла стала первым в мире государством с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами «черного золота».

В Венесуэле криптовалюта стала применяться как средство для международных расчетов-4

# It-технологии

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