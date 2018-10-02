В Венесуэле криптовалюта стала применяться как средство для международных расчетов

Новости Венесуэлы. Это один из шагов, который, как рассчитывает руководство страны, поможет добиться восстановления и роста национальной экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венесуэлы. Это один из шагов, который, как рассчитывает руководство страны, поможет добиться восстановления и роста национальной экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предпродажа «Петро» – так называется криптовалюта Боливарианской Республики – началась еще 20 февраля. Стоимость одной единицы приравнена к стоимости барреля добываемой в стране нефти. Таким образом, Венесуэла стала первым в мире государством с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами «черного золота».