Во Франции умер знаменитый шансонье Шарль Азнавур

Новости Франции. В ночь на 1 октября в возрасте 94 лет скончался французский шансонье Шарль Азнавур.

Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря артиста, певец умер в своём доме на юге Франции. До последних дней мужчина выступал на концертах. Последний раз он спел 19 сентября в Японии.

Весной и летом мужчина не мог выступать из-за различных травм. Азнавур после этого сказал: «Я не стар, я в возрасте. Это не одно и то же». В следующий тур Шарль планировал отправиться 26 октября.

Шарль Азнавур родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армян, которые эмигрировали из Грузии.

В трёхлетнем возрасте юный Шарль читал приходившим к его родителям гостям стихи. На сцене мальчик начал выступать с 9 лет, а в 12 лет уже дебютировал в кино.

Популярность к исполнителю и актёру пришла в 1956 году после концертов в Марокко и французской столице.

В 1998 году, согласно опросу Time и CNN, Азнавур был признан самым популярным эстрадным исполнителем XX века.

После землетрясения в Армении в 1988 году, Шарль организовал благотворительную ассоциацию «Азнавур для Армении». Артист отправлял деньги на восстановление электроснабжения и строительство школ в стране.

Также в 2002 году мужчина исполнил главную роль в фильме «Арарат», который повествует о геноциде армян в 1915-1923 годах. В благодарность за его труды, в 2004 году Азнавуру присвоили звание «Национального героя Армении».

В 2014 году артист выступал в России. На двухчасовом концерте был аншлаг.

В 2017 году Шарль получил именную звезду на Голливудской аллее славы.

Интересный факт: Азнавур сам себе придумал эпитафию. Певец хотел, чтобы на его памятнике было написано «здесь лежит самый старый человек на кладбище».

Весной 2015 года мы рассказывали историю о бабушке из Лиды, которая очень хотела встретиться с Шарлем Азнавуром. Французский певец узнал об этом и согласился (подробнее здесь).

Несколько лет назад мы проследили путь становлвения Шарля великим певцом.