США разрешили въезд в страну студентам из Европы

Новости мира. США снимают ограничения на въезд в страну для студентов из Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. США снимают ограничения на въезд в страну для студентов из Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодые люди, у которых уже есть виза для обучения в США, и те, кто ещё может её получить, могут приехать на занятия осенью. О гражданах каких именно стран идёт речь, пока неизвестно. По некоторым данным, в список попали Великобритания и Италия.
Штаты уверены, что этот шаг поможет восстановлению экономики страны от пандемии. Напомним, указ, запрещающий въезжать на территорию США гражданам из большинства европейских стран, был подписан в середине марта в связи с ростом заболеваемости COVID-19.