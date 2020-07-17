США разрешили въезд в страну студентам из Европы

Новости мира. США снимают ограничения на въезд в страну для студентов из Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди, у которых уже есть виза для обучения в США, и те, кто ещё может её получить, могут приехать на занятия осенью. О гражданах каких именно стран идёт речь, пока неизвестно. По некоторым данным, в список попали Великобритания и Италия.