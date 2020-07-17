Меркель и Макрон приехали в Брюссель на саммит ЕС

Новости мира. В Брюсселе начинается первый с начала пандемии очный саммит. Главы государств и правительств 27 стран съезжаются к месту назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Брюсселе начинается первый с начала пандемии очный саммит. Главы государств и правительств 27 стран съезжаются к месту назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже прибыли канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.
Участников саммита ждёт непростая дискуссия. Главная задача – найти пути преодоления экономического кризиса после пандемии. Несмотря на то, что стратегия уже определена, у государств всё ещё есть разногласия.