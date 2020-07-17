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Меркель и Макрон приехали в Брюссель на саммит ЕС

17 июля 2020 12:58
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Новости мира. В Брюсселе начинается первый с начала пандемии очный саммит. Главы государств и правительств 27 стран съезжаются к месту назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меркель и Макрон приехали в Брюссель на саммит ЕС-1

Уже прибыли канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.

Меркель и Макрон приехали в Брюссель на саммит ЕС-4

Участников саммита ждёт непростая дискуссия. Главная задача – найти пути преодоления экономического кризиса после пандемии. Несмотря на то, что стратегия уже определена, у государств всё ещё есть разногласия. 

# Международное сотрудничество # Ангела Меркель # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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