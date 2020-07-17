В Японии гроздь винограда продали за 12 тысяч долларов

Новости Японии. Гроздь винограда редкого сорта ушла с молотка за рекордные 12 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорогостоящие ягоды на аукционе в Японии приобрёл местный бизнесмен. Мужчина признался, что таким образом он хочет поддержать японских производителей, которые из-за мировой обстановки находятся не в лучшей ситуации.

Ещё одна причина – невероятный сладкий вкус этих ягод. Сорт, который назвали «Римский рубин», местные селекционеры вывели 12 лет назад. В 2019 году виноград этого же вида продали за более чем 11 тысяч долларов.