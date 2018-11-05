Новости США. Вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном, новые ограничительные меры затронут банковский и нефтяной секторы страны.

Правда, во время встречи с экономистами, которую транслировало телевидение, глава исламской республики официально заявил: придерживаться санкций Тегеран не намерен.