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Вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу

05 ноября 2018 14:31
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Новости США. Вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном, новые ограничительные меры затронут банковский и нефтяной секторы страны.

Правда, во время встречи с экономистами, которую транслировало телевидение, глава исламской республики официально заявил: придерживаться санкций Тегеран не намерен.

Вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу-1

Напомним, о введении ограничительных мер стало известно после выхода Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки. Первая часть вступила в силу в августе и затронула автомобилестроительный сектор, а также куплю-продажу золота и других ключевых металлов.

4 ноября в Тегеране прошли массовые антиамериканские демонстрации. Активисты сжигали флаги США и несли плакаты, высмеивающие Трампа.

# Международная политика # Фотофакт

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