Новости США. Вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном, новые ограничительные меры затронут банковский и нефтяной секторы страны.
Правда, во время встречи с экономистами, которую транслировало телевидение, глава исламской республики официально заявил: придерживаться санкций Тегеран не намерен.
Напомним, о введении ограничительных мер стало известно после выхода Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки. Первая часть вступила в силу в августе и затронула автомобилестроительный сектор, а также куплю-продажу золота и других ключевых металлов.
4 ноября в Тегеране прошли массовые антиамериканские демонстрации. Активисты сжигали флаги США и несли плакаты, высмеивающие Трампа.