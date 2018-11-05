Более 30 человек стали жертвами непогоды в Италии

Новости Италии. Число жертв непогоды в Италии превысило 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Сицилии обнаружили тела девяти местных жителей, погибших во время наводнения. Все они – члены одной семьи. В тот момент, когда местная река вышла из берегов, люди обедали. Потоки воды невероятной силы смыли дом вместе с жильцами. Среди жертв оказались двое маленьких детей.

Всего на Сицилии от наводнения погибли 12 человек. В зоне бедствия уже побывал премьер-министр страны. В ближайшее время правительство Италии обсудит вопрос о введении чрезвычайного положения.