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Более 30 человек стали жертвами непогоды в Италии

05 ноября 2018 12:36
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Новости Италии. Число жертв непогоды в Италии превысило 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 человек стали жертвами непогоды в Италии-1

На Сицилии обнаружили тела девяти местных жителей, погибших во время наводнения. Все они – члены одной семьи. В тот момент, когда местная река вышла из берегов, люди обедали. Потоки воды невероятной силы смыли дом вместе с жильцами. Среди жертв оказались двое маленьких детей.

Всего на Сицилии от наводнения погибли 12 человек. В зоне бедствия уже побывал премьер-министр страны. В ближайшее время правительство Италии обсудит вопрос о введении чрезвычайного положения.

Более 30 человек стали жертвами непогоды в Италии-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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