В Дели из-за густого смога видимость снизилась до 2 метров

Новости Индии. Жители столичного региона Индии страдают от смога. 5 ноября уровень загрязнения воздуха в Дели в 25 раз превысил допустимую норму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра город окутал плотный туман, снизив видимость всего до пары метров. Во избежание аварий большинство жителей решили отказаться от использования личного транспорта. На улицу люди стараются не выходить без специальных защитных масок. Резкий скачок загрязнения воздуха специалисты связывают со сжиганием растительного мусора фермерами.

Отметим, ежегодно в Индии от ядовитого смога умирают порядка миллиона человек. Нью-Дели продолжает удерживать статус города с худшей экологией в мире.