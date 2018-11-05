В центре Марселя обрушилась часть жилого дома: в здании могли быть бездомные

Новости Франции. В центре французского Марселя обрушилась часть жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о стене, соединявшей два здания. Одно из них находилось в аварийном состоянии, и его жильцы были выселены. Однако велика вероятность, что в опустевшем здании могли находиться бездомные.

Опасная территория оцеплена. На месте работают поисково-спасательные бригады. Сообщений о пострадавших или погибших пока не поступало.