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В центре Марселя обрушилась часть жилого дома: в здании могли быть бездомные

05 ноября 2018 12:28
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Новости Франции. В центре французского Марселя обрушилась часть жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Марселя обрушилась часть жилого дома: в здании могли быть бездомные-1

Речь идет о стене, соединявшей два здания. Одно из них находилось в аварийном состоянии, и его жильцы были выселены. Однако велика вероятность, что в опустевшем здании могли находиться бездомные.

Опасная территория оцеплена. На месте работают поисково-спасательные бригады. Сообщений о пострадавших или погибших пока не поступало.

В центре Марселя обрушилась часть жилого дома: в здании могли быть бездомные-4

В центре Марселя обрушилась часть жилого дома: в здании могли быть бездомные-6

# Обрушение дома # Фотофакт

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