ВТО: российско-украинский конфликт ставит под угрозу восстановление мировой торговли после пандемии

Как сообщили представители ВТО, российско-украинский конфликт ставит под угрозу хрупкое восстановление мировой торговли в постпандемический период. А последствия будут ощущаться по всему миру. Больше всех пострадают страны с низким уровнем дохода, где на продукты питания уходят практически все деньги. Как заявила гендиректор ВТО, в будущем многие государства могут столкнуться с продовольственным кризисом. Так как именно Россия и Украина являются ключевыми поставщиками удобрений, зерна, подсолнечного масла и, понятное дело, энергоресурсов.

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