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ВТО: российско-украинский конфликт ставит под угрозу восстановление мировой торговли после пандемии

13 апреля 2022 14:40
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Всемирная торговая организация понизила прогноз роста мировой торговли с 4,7 % до 3 % в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВТО: российско-украинский конфликт ставит под угрозу восстановление мировой торговли после пандемии-1

Как сообщили представители ВТО, российско-украинский конфликт ставит под угрозу хрупкое восстановление мировой торговли в постпандемический период. А последствия будут ощущаться по всему миру. Больше всех пострадают страны с низким уровнем дохода, где на продукты питания уходят практически все деньги. Как заявила гендиректор ВТО, в будущем многие государства могут столкнуться с продовольственным кризисом. Так как именно Россия и Украина являются ключевыми поставщиками удобрений, зерна, подсолнечного масла и, понятное дело, энергоресурсов.

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# Экономический кризис # Нгози Оконджо-Ивеала # Фотофакт

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