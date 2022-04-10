«Это сочетание нескольких проблем». США столкнулись с самой высокой инфляцией за последние 40 лет

Новости США. Почти 70 % американцев обеспокоены ухудшением экономической ситуации в стране. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще более 65 % жителей США предрекают дальнейшее ухудшение финансового состояния. Столько пессимизма в прогнозах еще никогда не было. Худший сценарий развития ситуации подтверждают и в Федеральной резервной системе США. Согласно их прогнозам, нынешний рост инфляции не является временным.