«Это сочетание нескольких проблем». США столкнулись с самой высокой инфляцией за последние 40 лет

Новости США. Почти 70 % американцев обеспокоены ухудшением экономической ситуации в стране. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Почти 70 % американцев обеспокоены ухудшением экономической ситуации в стране. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще более 65 % жителей США предрекают дальнейшее ухудшение финансового состояния. Столько пессимизма в прогнозах еще никогда не было. Худший сценарий развития ситуации подтверждают и в Федеральной резервной системе США. Согласно их прогнозам, нынешний рост инфляции не является временным.
Роберт Поллин, профессор экономики Массачусетского университета:
Проблема в том, что то, что мы имеем сейчас, – это сочетание нескольких проблем. Повышение заработной платы, которое вызывает некоторое повышение цен, проблем с цепочками поставок, вызванных COVID-19, и проблем, связанных с нефтью. И поэтому Федеральная резервная система не сможет решить все эти проблемы
Ранее отмечалось, что США столкнулись с самой высокой инфляцией за последние 40 лет. Правительство ввело ряд мер, для сдерживания роста внутренних цен и предотвращения обесценивания валюты. Но это едва ли помогло. Дорожает все: продукты, бензин, коммунальные. Отмечается и продовольственный дефицит. Во многих магазинах пустые полки.
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