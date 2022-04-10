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«Это сочетание нескольких проблем». США столкнулись с самой высокой инфляцией за последние 40 лет

10 апреля 2022 13:53
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Новости США. Почти 70 % американцев обеспокоены ухудшением экономической ситуации в стране. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это сочетание нескольких проблем». США столкнулись с самой высокой инфляцией за последние 40 лет-1

Еще более 65 % жителей США предрекают дальнейшее ухудшение финансового состояния. Столько пессимизма в прогнозах еще никогда не было. Худший сценарий развития ситуации подтверждают и в Федеральной резервной системе США. Согласно их прогнозам, нынешний рост инфляции не является временным.

«Это сочетание нескольких проблем». США столкнулись с самой высокой инфляцией за последние 40 лет-4

Роберт Поллин, профессор экономики Массачусетского университета:
Проблема в том, что то, что мы имеем сейчас, это сочетание нескольких проблем. Повышение заработной платы, которое вызывает некоторое повышение цен, проблем с цепочками поставок, вызванных COVID-19, и проблем, связанных с нефтью. И поэтому Федеральная резервная система не сможет решить все эти проблемы

«Это сочетание нескольких проблем». США столкнулись с самой высокой инфляцией за последние 40 лет-7

Ранее отмечалось, что США столкнулись с самой высокой инфляцией за последние 40 лет. Правительство ввело ряд мер, для сдерживания роста внутренних цен и предотвращения обесценивания валюты. Но это едва ли помогло. Дорожает все: продукты, бензин, коммунальные. Отмечается и продовольственный дефицит. Во многих магазинах пустые полки.

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# Экономический кризис # Роберт Поллин # Фотофакт

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