«Всё это – большое лицемерие». Глава МИД Венгрии о миграционной политике Европы

Новости Венгрии. Глава МИД Венгрии назвал миграционную политику Европы большим лицемерием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В интервью телеканалу RT Петер Сийярто отметил, что Германия активно поддерживает миграцию. Это отмечено в их учредительном документе нового коалиционного правительства страны.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии:

Вы знаете, все это – большое лицемерие. Возможно, есть какие-то общие вещи, которые, как кажется, звучат иначе по сравнению с тем, что говорилось с 2015 года, но суть европейской миграционной политики, к сожалению, осталась неизменной.

По мнению главы венгерского МИДа, политика Европы в отношении миграции не меняется уже давно, несмотря на попытки представить ситуацию с другой стороны.