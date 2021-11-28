Прямой эфир

«Всё это – большое лицемерие». Глава МИД Венгрии о миграционной политике Европы

28 ноября 2021 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венгрии. Глава МИД Венгрии назвал миграционную политику Европы большим лицемерием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В интервью телеканалу RT Петер Сийярто отметил, что Германия активно поддерживает миграцию. Это отмечено в их учредительном документе нового коалиционного правительства страны.

«Всё это – большое лицемерие». Глава МИД Венгрии о миграционной политике Европы-1

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии:
Вы знаете, все это – большое лицемерие. Возможно, есть какие-то общие вещи, которые, как кажется, звучат иначе по сравнению с тем, что говорилось с 2015 года, но суть европейской миграционной политики, к сожалению, осталась неизменной.

По мнению главы венгерского МИДа, политика Европы в отношении миграции не меняется уже давно, несмотря на попытки представить ситуацию с другой стороны.

# Международная политика # Петер Сийярто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Вспоминаем жизнь и творчество легендарного композитора
28 ноября 2021 11:52

Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Вспоминаем жизнь и творчество легендарного композитора

В Косово расстрелян школьный автобус. Погибли водитель и двое учеников
27 ноября 2021 19:09

В Косово расстрелян школьный автобус. Погибли водитель и двое учеников

В Австралии прошли антиковидные митинги. Люди против ограничений
27 ноября 2021 18:57

В Австралии прошли антиковидные митинги. Люди против ограничений