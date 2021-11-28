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Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Вспоминаем жизнь и творчество легендарного композитора

28 ноября 2021 11:52
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Новости России. Печальное сообщение 28 ноября пришло из Москвы. Не стало композитора Александра Градского. Его здоровье ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Вспоминаем жизнь и творчество легендарного композитора-1

В последний раз Градский появлялся на публике несколько дней назад во время съемок очередного выпуска шоу «Голос». Коллеги заметили, что композитор чувствует себя плохо, однако он пожелал доснять выпуск до конца. Верный любимой работе Александр Борисович потерял сознание у себя дома. В больницу он был доставлен с подозрением на инсульт.  

Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Вспоминаем жизнь и творчество легендарного композитора-4

Творческий путь Александра Градского начался в 13 лет. Уже в детстве он увлекся музыкой так, что заканчивал одно музыкальное заведение за другим. Известен стал в начале 70-х благодаря группе «Скоморохи». Затем в качестве исполнителя, автора текстов и музыки участвовал в фильме «Романс о влюбленных».  

Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Вспоминаем жизнь и творчество легендарного композитора-7

Тогда же появилась легендарная композиция «Как прекрасен этот мир». Позже музыкант выпустил альбом под названием «Поет Александр Градский» и записал песню «Как молоды мы были», текст которой тогда знал каждый. Человек-эпоха Александр Градский за время творчества записал более 40 альбомов.  

Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Вспоминаем жизнь и творчество легендарного композитора-10

Кроме творческой деятельности, вел и преподавательскую: работал в Институте имени Гнесиных и стал наставником для многих талантливых и ныне известных артистов. В 2009 представил оперу «Мастер и Маргарита», где сам исполнил несколько арий.  

Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Вспоминаем жизнь и творчество легендарного композитора-13

Руководитель театрального центра «Градский Холл», народный артист России, лауреат престижных премий и обладатель высоких наград. Творчество Градского нельзя назвать просто работой. Это было дело всей жизни, которому он посвящал себя до последней минуты.  

# Некролог # Александр Градский # Фотофакт

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