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В Косово расстрелян школьный автобус. Погибли водитель и двое учеников

27 ноября 2021 19:09
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В Косово мужчина открыл огонь по школьному автобусу: три человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженный автоматом Калашникова нападавший по основной версии действовал из мести.  

В Косово расстрелян школьный автобус. Погибли водитель и двое учеников-1

Ранее молодой человек приставал к девушкам во время поездки, за что водитель его высадил. После этого подозреваемый взял автомат, дождался, когда автобус поедет обратно, и расстрелял его в упор.  

В Косово расстрелян школьный автобус. Погибли водитель и двое учеников-4

Жертвами нападения стали водитель и двое учеников 17 и 19 лет. Нападавшему удалось скрыться с места преступления, сейчас его усиленно разыскивает полиция.  

# Стрельба # Фотофакт

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