В Косово расстрелян школьный автобус. Погибли водитель и двое учеников

В Косово мужчина открыл огонь по школьному автобусу: три человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженный автоматом Калашникова нападавший по основной версии действовал из мести.
В Косово мужчина открыл огонь по школьному автобусу: три человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженный автоматом Калашникова нападавший по основной версии действовал из мести.
Ранее молодой человек приставал к девушкам во время поездки, за что водитель его высадил. После этого подозреваемый взял автомат, дождался, когда автобус поедет обратно, и расстрелял его в упор.
Жертвами нападения стали водитель и двое учеников 17 и 19 лет. Нападавшему удалось скрыться с места преступления, сейчас его усиленно разыскивает полиция.