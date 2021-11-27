В Косово расстрелян школьный автобус. Погибли водитель и двое учеников

В Косово мужчина открыл огонь по школьному автобусу: три человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженный автоматом Калашникова нападавший по основной версии действовал из мести.

Ранее молодой человек приставал к девушкам во время поездки, за что водитель его высадил. После этого подозреваемый взял автомат, дождался, когда автобус поедет обратно, и расстрелял его в упор.