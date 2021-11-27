В Австралии прошли антиковидные митинги. Люди против ограничений

Новости Австралии. Тысячи людей вышли на протесты против законопроекта о пандемии в Австралии. Активисты провели антиковидные митинги в центральных городах страны: Мельбурне, Сиднее и Брисбене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты шли от здания законодательного собрания, несли австралийские флаги и плакаты с лозунгами против COVID-ограничений и политики премьера штата Виктория Дэниэла Эндрюса. Он хочет учредить законопроект, который расширил бы его права при объявлении режима ЧС и режима пандемии.

В настоящее время более 75 % жителей Австралии полностью вакцинированы от коронавируса. В октябре в стране закончился самый продолжительный в мире локдаун из-за пандемии, он продлился 9 месяцев.