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«Всё было так, как будто он сын каждого из нас». Малыш, упавший 12 дней назад в туннель, найден мёртвым

26 января 2019 11:26
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Новости Испании. 26 января стали известны результаты двухнедельной спецоперации в Испании по поиску упавшего в скважину ребёнка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё было так, как будто он сын каждого из нас». Малыш, упавший 12 дней назад в туннель, найден мёртвым-1

ЧП произошло 13 января на юге страны во время семейной прогулки. Двухлетний мальчик провалился в 100-метровую скважину.

11 сутки в Испании ищут 2-летнего мальчика. Девять деталей спасательной операции

Из-за обрушения грунта специалистам пришлось пробурить параллельную шахту. Это заняло слишком много времени.

«Всё было так, как будто он сын каждого из нас». Малыш, упавший 12 дней назад в туннель, найден мёртвым-4

«Всё было так, как будто он сын каждого из нас». Малыш, упавший 12 дней назад в туннель, найден мёртвым-6

Ребёнок найден мёртвым. СМИ называют поисково-спасательную операцию одной из самых сложных за всю историю Испании. В бурении принимали участие более 300 человек, вывезено десятки тысяч кубометров земли. За спасением ребенка следил весь мир.

«Все было так, как будто он сын каждого из нас», — рассказал инженер, принимавший участие в спасательной операции.

# Гибель детей # Фотофакт

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