«Всё было так, как будто он сын каждого из нас». Малыш, упавший 12 дней назад в туннель, найден мёртвым

Новости Испании. 26 января стали известны результаты двухнедельной спецоперации в Испании по поиску упавшего в скважину ребёнка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за обрушения грунта специалистам пришлось пробурить параллельную шахту. Это заняло слишком много времени.

ЧП произошло 13 января на юге страны во время семейной прогулки. Двухлетний мальчик провалился в 100-метровую скважину.

Ребёнок найден мёртвым. СМИ называют поисково-спасательную операцию одной из самых сложных за всю историю Испании. В бурении принимали участие более 300 человек, вывезено десятки тысяч кубометров земли. За спасением ребенка следил весь мир.

«Все было так, как будто он сын каждого из нас», — рассказал инженер, принимавший участие в спасательной операции.