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На 87 году ушёл из жизни французский композитор и дирижёр Мишель Легран

26 января 2019 10:04
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Новости Франции. На 87 году жизни скончался французский композитор, дирижёр и певец Мишель Легран. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на пресс-атташе музыканта.  

Мишель Жан Легран родился 24 февраля 1932 года в Париже. Его отец был композитором-самоучкой, а мать – пианисткой. С родителей и начался путь Леграна в музыку. Затем мальчик обучался в Парижской консерватории, а в середине двадцатого века уехал в США.  

В Америке Мишель познакомился с французским кинорежиссёром Жаком Деми, с которым начал сотрудничать. Легран написал песни для нескольких работ кинорежиссёра, однако наибольшую известность он получил благодаря фильму-опере «Шербурские зонтики». В кинокартине нет ни одного обычного диалога, все персонажи поют.  

На 87 году ушёл из жизни французский композитор и дирижёр Мишель Легран-1

Фото: facebook.com/MichelLegrandComposer  

В конце 1960-ых Мишель некоторое время работал над британскими фильмами, а затем обосновался в Голливуде. Среди его работ более тридцати кинокартин, в числе которых «Шербурские зонтики», «Девушки из Рошфора», «Афера Томаса Крауна» и многие другие.  

Легран трижды лауреат премии «Оскар» в номинациях за лучшую песню и лучшую музыку к фильму. Также француз пять раз становился обладателем премии «Грэмми» и один раз был удостоен «Золотого глобуса».  

# Некролог # Мишель Легран

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