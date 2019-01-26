На 87 году ушёл из жизни французский композитор и дирижёр Мишель Легран

Новости Франции. На 87 году жизни скончался французский композитор, дирижёр и певец Мишель Легран. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на пресс-атташе музыканта.

Мишель Жан Легран родился 24 февраля 1932 года в Париже. Его отец был композитором-самоучкой, а мать – пианисткой. С родителей и начался путь Леграна в музыку. Затем мальчик обучался в Парижской консерватории, а в середине двадцатого века уехал в США.

В Америке Мишель познакомился с французским кинорежиссёром Жаком Деми, с которым начал сотрудничать. Легран написал песни для нескольких работ кинорежиссёра, однако наибольшую известность он получил благодаря фильму-опере «Шербурские зонтики». В кинокартине нет ни одного обычного диалога, все персонажи поют.