Страны ЕС возмутили планы Еврокомиссии увеличить расходы на свои нужды

В ЕС разгорается большой финансовый скандал. Несколько стран сообщества выразили возмущение действиями Брюсселя. Еврокомиссия, постоянно требуя от государств Евросоюза затянуть пояса, сама не стесняется тратить на себя колоссальные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, запрошено почти полтора миллиарда евро для увеличения штата сотрудников на 2,5 тысячи человек. При этом крайнюю необходимость этого решения не объяснили. Эти планы вызвали волну возмущения в странах ЕС. Девять государств написали гневное послание комиссару по бюджету, в котором жестко раскритиковали действия Брюсселя.

В документе прямо говорится о двойных стандартах – в условиях сокращения национальных государственных расходов, политики эффективности ждут и от Еврокомиссии. В ответ на это руководство ЕС распорядилось выделить 16 миллионов евро на частные самолеты для перелетов своих чиновников.