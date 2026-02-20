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Страны ЕС возмутили планы Еврокомиссии увеличить расходы на свои нужды

20 февраля 2026 10:42
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В ЕС разгорается большой финансовый скандал. Несколько стран сообщества выразили возмущение действиями Брюсселя. Еврокомиссия, постоянно требуя от государств Евросоюза затянуть пояса, сама не стесняется тратить на себя колоссальные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕС возмутили планы Еврокомиссии увеличить расходы на свои нужды-2

Так, запрошено почти полтора миллиарда евро для увеличения штата сотрудников на 2,5 тысячи человек. При этом крайнюю необходимость этого решения не объяснили. Эти планы вызвали волну возмущения в странах ЕС. Девять государств написали гневное послание комиссару по бюджету, в котором жестко раскритиковали действия Брюсселя.

В документе прямо говорится о двойных стандартах – в условиях сокращения национальных государственных расходов, политики эффективности ждут и от Еврокомиссии. В ответ на это руководство ЕС распорядилось выделить 16 миллионов евро на частные самолеты для перелетов своих чиновников.

# Международная политика # Европейский союз

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