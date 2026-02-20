Наши западные соседи продолжают военную активность. Эстония и Латвия объявили о закупке около тысячи бункеров, которые станут элементом так называемой Балтийской линии обороны, которая проходит вдоль границы с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 укреплений уже доставлены в Эстонию, девять из них установлены на юго-востоке страны. Сейчас идет монтаж остальных и продолжаются работы по созданию противотанковых рвов и препятствий из колючей проволоки. По мнению Риги и Таллина, это еще больше усилит восточный фланг НАТО и помешает передвижению противников. С этой же целью намерена заминировать свою границу с Беларусью и Польша. С воинственными заявлениями выступил польский премьер Дональд Туск.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Мы находимся в процессе завершения проекта по установке мин, который имеет решающее значение для нашей безопасности, для безопасности нашей территории и границы. Проект «Восточный щит», направленный на повышение устойчивости Польши к нападениям и гибридной войне, также представляет собой возможность минирования польской границы в случае угрозы в течение 48 часов.

Но на этом агрессивные планы Запада не заканчиваются. В Эстонии заявили о возможности размещения ядерного оружия на своей территории. Таллин предложил Великобритании перебросить в Балтийскую Республику истребители, способные нести атомные боеголовки.