В Раде призвали к отставке Зеленского после доклада США о коррупции в Украине

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко потребовал отставки действующего лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет ТАСС.

Заявление депутата прозвучало после опубликования документа США для Конгресса, что близкие соратники Зеленского замешаны в коррупционных схемах. В частности, бизнес-партнер президента Украины замешан в коррупции в компании «Энергоатом».

По словам Гончаренко, из-за внимания США к этому делу Зеленский тянет с переговорами об урегулировании, рассчитывая на изменение расстановки сил в Конгрессе осенью.

В докладе в качестве делового партнера назван Тимур Миндич, который рассматривается как координатор схемы. В нем также упоминаются бывший заместитель премьер-министра, экс-министры и бывший глава офиса президента.

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