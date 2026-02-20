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В Раде призвали к отставке Зеленского после доклада США о коррупции в Украине

20 февраля 2026 10:51
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В Раде призвали к отставке Зеленского после доклада США о коррупции в Украине-0

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко потребовал отставки действующего лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет ТАСС.

Заявление депутата прозвучало после опубликования документа США для Конгресса, что близкие соратники Зеленского замешаны в коррупционных схемах. В частности, бизнес-партнер президента Украины замешан в коррупции в компании «Энергоатом».

По словам Гончаренко, из-за внимания США к этому делу Зеленский тянет с переговорами об урегулировании, рассчитывая на изменение расстановки сил в Конгрессе осенью.

В докладе в качестве делового партнера назван Тимур Миндич, который рассматривается как координатор схемы. В нем также упоминаются бывший заместитель премьер-министра, экс-министры и бывший глава офиса президента.

Фото: pixabay

# Международная политика

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